Digitalbank Ermittler stoßen bei Geldwäsche-Verfahren häufig auf N26-Konten

Bei den 362 Verfahren handelt es sich um die Fälle, die das Landeskriminalamt von der beim Zoll angedockten Financial Intelligence Unit (FIU) erhalten hat, die in Deutschland den Kampf gegen Geldwäsche koordinieren soll. Banken und andere Finanzdienstleister schicken sogenannte Geldwäscheverdachtsmeldungen an die FIU, die sie prüft und für weitere Ermittlungen an die Landeskriminalämter und Staatsanwaltschaften abgibt.