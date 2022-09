Direktableger: Commerzbank verzichtet auf volle IT-Integration der Comdirect

2020 hatte die Commerzbank die Comdirect voll übernommen, an der sie zuvor mit 80 Prozent beteiligt war. Von der kompletten Integration der IT erhoffte sich die Bank Einsparungen von 150 Millionen Euro. Da sich die Zusammenlegung technisch aufwendiger als erwartet gestaltete, hatte die Bank diese zunächst verschoben. Vor wenigen Tagen hat die Commerzbank mitgeteilt, dass sie an ihrem Ergebnisziel für 2022 festhält.



