Direktbank: Comdirect trennt sich von eBase

Die Commerzbank-Tochter Comdirect verkauft ihre Tochter eBase für 151 Millionen Euro an die britische FNZ Group. Nach der Trennung werde sich die Direktbank stärker auf das Kerngeschäft mit Privatkunden konzentrieren, teilte Comdirect am Dienstag mit. Der Comdirect winkt aus dem Verkauf ein Einmalertrag vor Steuern von mindestens 85 Millionen Euro. „Die neu gewonnenen Mittel nutzen wir vor allem für Weiterentwicklung und Wachstum im Kerngeschäft“, sagte Comdirect-Chef Arno Walter. Dafür sei für 2018 ein Betrag von bis zu 30 Millionen Euro vorgesehen, die in neue Produkte und das Marketing fließen sollen.