Direktbank: ING-Diba übernimmt Online-Kreditmarktplatz Lendico

Die Direktbank ING-Diba will mit der Übernahme des Online-Kreditmarktplatz Lendico ihr Geschäft mit Firmenkrediten ausbauen. Das Vorhaben sei bereits beim Bundeskartellamt zur Prüfung gemeldet worden, teilte die Direktbank am Montag mit. Zu Details wie dem Kaufpreis wollte sich die Bank nicht äußern. Lendico spezialisiert sich auf Darlehen für kleine und mittlere Unternehmen. Der Kreditmarktplatz wurde 2013 von der Startup-Schmiede Rocket Internet in Berlin gegründet. Im Sommer 2017 wurde der Verkauf an den britischen Hedgefonds Arrowgrass angekündigt.