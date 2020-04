DIW-Präsident Marcel Fratzscher „Hundertprozentige Staatshaftung könnte Missbrauch Tür und Tor öffnen“

Sollte der Staat also stärker in Haftung gehen?

Das jetzige Modell, nach dem der Staat mit einer Haftungsquote zwischen 70 und 90 Prozent in die Bresche springt, ist für viele Unternehmen sehr sinnvoll. Für einen Großteil der Betriebe genügt solch eine Quote, um die Risiken für die Banken zu minimieren. Aber: Bei manchen müsste der Staat vollkommen dahinterstehen. Wir brauchen also ein flexibleres System für die Kreditgarantien.