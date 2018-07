Drohendes Börsenliga-Aus: Commerzbank muss um Dax-Platz zittern

Für die Commerzbank könnten nach drei Jahrzehnten die Tage in der ersten Börsenliga gezählt sein. Momentan weist das Geldhaus den geringsten Börsenwert unter den Dax-Mitgliedern auf. Sollte sich das in den kommenden zwei Monaten nicht ändern, würde das Gründungsmitglied aus dem Leitindex fliegen. Denn der Zahlungsabwickler Wirecard steht in den Startlöchern und erfüllte im Juni erstmals die Fast-Entry-Bedingungen der Deutschen Börse für einen direkten Aufstieg in die Königsklasse.