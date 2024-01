DSGV: EZB-Manager Schäfer leitet künftig Payment-Sparte bei Sparkassenverband

Schäfer hat die Interessen der deutschen Finanzgemeinde im Gründungsprojekt der European Payments Initiative (EPI) vertreten und war vor seiner Tätigkeit für die EZB über 15 Jahre in verschiedenen verantwortlichen Rollen bei der Deutschen Bank tätig, zuletzt als Globaler Produktleiter Zahlungsverkehr. Schäfer hat nach seinem Diplom-Abschluss als Wirtschaftsinformatiker an der Universität Mannheim ein Diplom in Innovation und Strategie an der Said Business School der Universität Oxford erworben.