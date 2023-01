DSGV-Spitze Verbände schlagen Ulrich Reuter als Präsident der Sparkassen vor

Im Sparkassen-Lager hieß es, eine Gegenkandidatur bei der anstehenden Wahl sei unwahrscheinlich. Es wäre schon sehr ungewöhnlich, sollte Reuter den Job an der Verbands-Spitze in Berlin nicht bekommen, sagte ein Brancheninsider. Der gebürtige Aschaffenburger ist erst seit 2021 Präsident des bayerischen Sparkassenverbands. Dass er nach so kurzer Zeit nun den bundesweiten Chefposten übernehmen soll, sei offenbar auch ein Votum gegen Buchholz gewesen, hieß es im Sparkassen-Lager. Buchholz hatte bereits Ende 2017 den Kürzeren gezogen, als der Verband nach dem Rücktritt des damaligen DSGV-Präsidenten Georg Fahrenschon die Nachfolge regeln musste und sich dann für Schleweis entschied.