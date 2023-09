DSL Bank Kurz vor dem Baustopp: Wenn die Bank nicht zahlt

Patrick Puschmann ist in den Strudel rund um die IT-Umstellungen bei der DSL- und Postbank geraten. Oder um es anders zu sagen: Dieser Strudel hat ihn an den Rande eines Nervenzusammenbruchs gebracht. Eigentlich baut Puschmann, Consultant im Einkaufsbereich aus Berlin, Ende 30, gerade ein Zweifamilienhaus am Berliner Stadtrand. Dort wollen er und seine 70-jährige Mutter zum Jahreswechsel einziehen. Ihre Mietwohnung ist schon gekündigt.