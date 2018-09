Düsselhyp Aareal Bank will Düsseldorfer Hypothekenbank kaufen

Der Gewerbeimmobilien-Finanzierer Aareal Bank will die Düsseldorfer Hypothekenbank übernehmen. Der Kaufpreis für das Institut, das derzeit abgewickelt wird und noch Eigentum des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) ist, betrage rund 162 Millionen Euro, teilte die im MDax notierte Aareal Bank am Dienstag in Wiesbaden mit. Über die Übernahme war seit längerem spekuliert worden, sie soll noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden.