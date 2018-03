DWS: Evonik-Finanzchefin Ute Wolf soll in Aufsichtsrat einziehen

Die Deutsche Bank will sich beim Börsengang von bis zu 25 Prozent an der DWS trennen und dadurch 1,2 bis 1,8 Milliarden Euro einsammeln, wie das Geldhaus bereits am Sonntag mitgeteilt hatte. Das Basisangebot besteht aus 40 Millionen Aktien, die Investoren zum Preis von je 30 bis 36 Euro zeichnen können. Bei entsprechend hoher Nachfrage will die Deutsche Bank bis zu zehn Millionen weitere Aktien platzieren. Die Tochter wird dabei mit sechs bis 7,2 Milliarden Euro bewertet. Zum 31. Dezember lag der Buchwert der DWS laut dem Börsenprospekt bei 6,366 Milliarden Euro beziehungsweise 31,83 Euro je Aktie. Liegt der Platzierungspreis darüber, winken der Deutschen Bank Buchgewinne.