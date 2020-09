Einführung bis Anfang 2021 N26 kündigt Produktoffensive an

Der Hintergrund ist, dass N26 vorerst nicht in immer neue Länder expandieren möchte – und stattdessen in bestehenden Märkten noch mehr Kunden anlocken will. „In den nächsten anderthalb Jahren wollen wir uns auf unsere Kernmärkte in Europa und den USA sowie den geplanten Markteintritt in Brasilien fokussieren – was nicht ausschließt, dass wir uns den ein oder anderen Markt anschauen“, sagte Hauer. Langfristig wolle N26 in allen Kernmärkten zu den Top-3-Banken für Privatkunden gehören. „Deshalb konzentrieren wir uns darauf, in diesen Märkten noch mehr Produkte und Features für Kunden anzubieten – auch bei unseren kostenpflichtigen Konten, um sie noch attraktiver zu machen.“