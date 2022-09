Energiekrise: Commerzbank von höheren Kapitalanforderungen verschont: Kreise

„Wir drängen die Banken, sich auf die Konzentration ihrer Engagements in Sektoren zu fokussieren, die besonders energieabhängig und anfällig für Energieschocks sind“, sagte Andrea Enria, der das EZB-Aufsichtsgremium leitet, am Montag auf einer Konferenz in Brüssel. „Wir fordern die Banken auf, ihre Kapitalprognosen für schwerwiegende negative Szenarien zu überprüfen, und wir werden mit ihnen in einen Dialog treten.“