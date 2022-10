Energiekrise: ING Bank zahlt bis zu 1500 Euro Energiekostenzuschuss für Beschäftigte

Auch ING-Beschäftigte in Teilzeit bekämen von der Bank mindestens 1000 Euro auf ihre Konten steuerfrei ausgezahlt. Auszubildenden und dualen Studierenden wird die Bank Füssel zufolge einen 1000-Euro-Zuschuss überweisen. Insgesamt profitierten 4700 Arbeitnehmer der niederländischen Bank in Deutschland von dem Energiekostenzuschuss, den das Institut mit den Gewerkschaften in einem separaten Tarifvertrag verankerte.