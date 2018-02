Entgelttransparenzgesetz: Nur Banker interessieren sich für den Lohn der Kollegen

Seit Anfang Januar können Mitarbeiter von Arbeitgebern mit mehr als 200 Beschäftigten Auskunft darüber verlangen, was Kollegen in vergleichbaren Positionen verdienen. Voraussetzung dafür ist, dass mindestens sechs Beschäftigte des anderen Geschlechts einer gleichwertigen Tätigkeit nachgehen. Neben dem durchschnittlichen Monatsgehalt muss der Arbeitgeber auch zwei weitere Entgeltbestandteile nennen. Die SPD-Ministerin verteidigt ihr Gesetz: „Ob es wirkt, misst sich nicht an der Gesamtzahl der Auskunftsanfragen“, sagte sie der WirtschaftsWoche. Es gehe vielmehr darum, „dass diejenigen Fragen stellen, die Grund zur Annahme haben, sie würden benachteiligt – oder die bessere Anhaltspunkte für Gehaltsverhandlungen benötigen“. Die Ministerin will gemeinsam mit den Gewerkschaften weiter „intensiv“ über die rechtlichen Möglichkeiten aufklären. Die Unternehmen werten die bisherigen Anfragen nun aus.

