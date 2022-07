Esma-Prüfung: Clearinghäuser in der EU bestehen Stresstests

Clearinghäuser in der Europäischen Union sind nach einem Stresstest ausreichend widerstandsfähig, um auch schwere Verwerfungen an den Börsen zu überstehen. In einer Belastungsprüfung habe sich gezeigt, dass die Häuser auch dann arbeitsfähig blieben, wenn zwei der größten Gesellschaften zusammenbrächen, teilte die europäische Finanzmarktaufsicht Esma am Dienstag mit.