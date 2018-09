Europäische Bankenbehörde EBA schaltet sich in Danske-Bank-Geldwäscheskandal ein

Die EU-Kommission hat die europäische Bankenbehörde EBA darum gebeten, die Kontrollmechanismen bei der in einen Geldwäscheskandal verwickelten estländischen Niederlassung der dänischen Danske Bank zu überprüfen. Damit bestätigte die Brüsseler Behörde am Sonntagabend einen Bericht der „Financial Times“. Die EBA solle herausfinden, was bei dem Geldhaus schiefgelaufen sei. Die Kommission habe zudem Briefe an die Regierungen in Dänemark und Estland mit der Bitte um Informationen geschrieben.