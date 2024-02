Europäische Union: Vorläufige Einigung zu neuen Clearing-Vorschriften

Die Finanzindustrie hat die Pläne zur Neugestaltung der Clearing-Vorschriften in der EU genau verfolgt. Internationale Banken hatten die EU davor gewarnt, bei der Regulierung zu scharf vorzugehen. Denn die Geldhäuser in der EU seien auf einen Zugang zu globalen Liquiditäts-Pools in London angewiesen, lautete eines der Argumente. Auch vor einer Abwanderung von Clearing in die USA warnten sie, sollte die EU zu streng sein.