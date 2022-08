Ex-Deutsche-Bank-Manager Anshu Jain ist tot

Ex-Deutsche-Bank-Co-Chef Anshu Jain ist laut Berichten der „Financial Times“ und Bloomberg gestorben. Das Blatt und die Nachrichtenagentur beziehen sich auf Informationen aus dem Kreise von Jains Familie. Zuvor hatten bereits die Internetportale „Moneycontrol“, CNBC-TV18 und „The Economic Times“ über den Tod des 59-Jährigen berichtet. Demnach erlag Jain am Freitagabend einem langjährigen Krebsleiden des Zwölffingerdarms.