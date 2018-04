Die Aktionäre sollen auf der Hauptversammlung am 24. Mai über die Personalien abstimmen. Der ehemalige SAP-Chef Henning Kagermann, E.ON-Chef Johannes Teyssen, die Rechtsanwältin Louise M. Parent und die frühere JP-Morgan-Managerin Dina Dublon scheiden aus dem Aufsichtsrat aus. Die Nominierung von Thain ist nicht unumstritten. Er war von 2004 bis 2007 Chef der New Yorker Börse Nyse, bevor er 2007 an die Spitze von Merrill Lynch wechselte. In der Finanzkrise wurde Merrill Lynch 2008 an die Bank of America notverkauft, wenige Wochen später wurde Thain gefeuert. Die Bank of America war wegen der erheblichen Verluste und milliardenschwerer Bonuszahlungen bei Merrill Lynch selbst in schweres Fahrwasser geraten. Von 2010 bis 2016 war Thain Chef des US-Mittelstandsfinanzierers CIT. Derzeit sitzt er unter anderem im Board of Directors des Mitfahrdienstes Uber.