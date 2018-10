Exklusive Studie Die Quälerei bei deutschen Banken geht weiter

Zwar könnten höhere Zinsen erst einmal zu besseren Ergebnissen verhelfen, demgegenüber sei aber bei einem sich abkühlenden Wirtschaftswachstum mit höheren Risikokosten für faule Kredite etwa zu rechnen. „Die Banken haben in den vergangenen Jahren Wertberichtigungen aus Krediten eher aufgelöst. Sie liegen bei den Risikokosten nur noch bei einem Viertel bis Drittel des langfristigen Durchschnitts“, so Versondert. Näherten sich die Banken wieder historischen Durchschnitten an, was Rückstellungen für Kredite betrifft, dann drücke das wiederum auf die Gewinne. „Ob höhere Zinsen und eine steilere Zinsstruktur das überkompensieren könnten, ist fraglich“ so Versondert.