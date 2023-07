EY-Studie: Banken wollen ihre Kreditvergabe drosseln

Die Kreditvergabe vieler Banken in Deutschland und im Euroraum wird wegen der stotternden Konjunktur einer Studie zufolge in diesem und im nächsten Jahr deutlich schwächer ausfallen. Haushalte und Unternehmen in ganz Europa kämpften mit einer hohen Inflation, teilte die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY am Donnerstag in Frankfurt mit.