EZB-Daten: Banken kommen beim Abbau fauler Kredite voran

Die Großbanken im Euro-Raum haben trotz der unsicheren Konjunkturlage weitere Fortschritte beim Abbau ihrer faulen Kredite erzielt. Insgesamt sei die Quote an Wackelkrediten bei den Instituten im vierten Quartal 2022 auf 2,28 Prozent gesunken, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Mittwoch in ihrer jüngsten Bankenstatistik mit. Im dritten Quartal hatte die Quote noch etwas höher bei 2,30 Prozent gelegen.