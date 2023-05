EZB: Kreditvergabe im Euro-Raum wächst langsamer

Die Kreditvergabe der Banken im Euro-Raum verliert angesichts der Serie von Zinserhöhungen der EZB mehr und mehr an Schwung. Geldhäuser in den 20 Ländern der Währungsunion reichten im April 4,6 Prozent mehr Darlehen an Unternehmen aus als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte.