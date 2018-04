EZB-Leitzins für Euro-Zone bleibt bei 0,0 Prozent

Die Entscheidung der EZB, die Zinsen auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent zu belassen, hat Anleger am Donnerstag nicht aus der Reserve gelockt. Dax und EuroStoxx50 dümpelten mit einem Plus von je 0,1 Prozent auf 12.437 beziehungsweise 3493 Punkte vor sich hin. Für Gesprächsstoff sorgte eine Flut an Bilanzzahlen unter anderem von Deutscher Bank und Volkswagen.