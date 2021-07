EZB-Stresstest „Vor allem für deutsche Banken ist das eine große Herausforderung“

Im vergangenen Jahr wurde der Test wegen der Pandemie ausgesetzt. Nun findet er statt, obwohl deren Folgen immer noch schwer absehbar sind.

Dies sollte man auf jeden Fall bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigen. Denn die Banken sind wegen der Unsicherheit über die weiteren Folgen der Covid-Pandemie bereits mit einer erhöhten Risikovorsorge in den Test gegangen, der Startpunkt des Stresstests, nämlich der 31.12.2020, lag also bereits in der Krise. Das Szenario sieht eine stark steigende Zahl von Insolvenzen, einen Einbruch der Immobilienpreise und eine stark sinkende Auslandsnachfrage vor. Außerdem simuliert der Test, dass die kurzfristigen Zinsen höher als die langfristigen sind. Die Annahmen wirken also noch negativer als in den vorangegangen Szenarien und sind vor allem für die zinssensitiven Banken im Exportland Deutschland eine große Herausforderung.