EZB-Umfrage: Europäische Banken erwarten weniger Nachfrage nach Firmenkrediten

Auch in Deutschland gingen die Banken im dritten Quartal in allen drei Kreditsegmenten bei der Vergabe strenger vor. Bei privaten Wohnungsbaukrediten verschärften die Institute laut Bundesbank zum zweiten Mal in Folge ihre Kreditrichtlinien so stark wie noch nie seit Einführung der turnusmäßigen Erhebung im Jahr 2003. Dabei habe neben der Verschlechterung der Wirtschaftslage auch eine gesunkene Kreditwürdigkeit der Kreditnehmer eine wichtige Rolle gespielt, erklärte die Bundesbank.