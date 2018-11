EZB und EBA Der Banken-Stresstest 2018 und seine Folgen

Insgesamt nahmen in den vergangenen Monaten 48 Institute aus 15 EU-Ländern und Norwegen an dem Stresstest teil. Sie stehen für einen bedeutenden Teil der Branche: Alleine die 37 Banken aus der Euro-Zone, die sich den Aufsehern stellen mussten, stehen für rund 70 Prozent der Bilanzsumme aller Häuser in der Währungsunion. Damit ist die Zahl der geprüften Banken abermals kleiner geworden: Bei der Übernahme der Euroland-Bankenaufsicht durch die EZB hatte diese 2014 noch 130 Geldhäuser unter die Lupe genommen, vor zwei Jahren waren es dann noch 51.