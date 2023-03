Fall der Silicon Valley Bank: Dieses Wort sollte jeder Banker vermeiden

Das Institut verdiente mit seinen Dienstleistungen gut an dem Risikokapital, das besonders in den Pandemie-Jahren reichlich in Jungunternehmen strömte. Im November 2021 stand sein Kurs noch bei 750 Dollar, kurz vor der staatlichen Zwangsverwaltung war er auf 106 Dollar abgesackt. Ein Verlust von 37 Milliarden Dollar an Börsenwert und eine Achterbahnfahrt, wie sie normalerweise nur risikobehaftete Unternehmen durchmachen, so wie Tesla beispielsweise im vergangenen Jahr. Mit dem Unterschied, dass es für Tesla in diesem Jahr wieder nach oben ging. Für die Silicon Valley Bank trifft das nicht zu. Sie wird im besten Fall geschluckt werden, im ungünstigsten Fall liquidiert. Auf dem Spiel stehen bis zu 209 Milliarden Dollar an Vermögenswerten, über die die Bank zum 31. Dezember 2022 verfügte, 175 Milliarden Dollar davon an Einlagen. Es ist das Ende einer Institution, die im Silicon Valley einen guten Ruf als verlässlicher Partner genoss. Die Silicon Valley Bank hatte zudem ausgezeichnete Analysten, um den Zustand der US-Start-up-Ökonomie und ihrer Herausforderungen zu beurteilen. Jedes Quartal gab sie dazu einen Bericht heraus, der auch deshalb so exzellent war, weil die Bank tiefen Einblick ins Marktgeschehen hatte. Inklusive, welche Schmerzen steigende Zinsen in der Tech-Branche verursachen.