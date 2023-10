Fed-Bericht: US-Wirtschaftsaktivität veränderte sich zuletzt kaum

Die Wirtschaft in den USA ist laut der Notenbank Federal Reserve (Fed) zuletzt kaum von der Stelle gekommen. Die wirtschaftliche Aktivität habe sich in den vergangenen anderthalb Monaten nur wenig oder gar nicht verändert, teilte die Fed in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht „Beige Book“ mit. Die Erhebung lief bis zum 6. Oktober und fußte auf Wirtschaftskontakten aus den Regionen. Die Preise seien in dem Berichtszeitraum weiter moderat gestiegen.