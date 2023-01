Fed-Protokoll US-Notenbank will bei Zinserhöhungen weniger aggressiv agieren

Die Fed-Oberen haben in ihrem Zinsausblick vom Dezember für Ende 2023 im Mittel ein Leitzinsniveau von 5,1 Prozent veranschlagt. Und der Chef des Fed-Bezirks Minneapolis, Neel Kashkari, will sogar erst ab einem Niveau von 5,4 Prozent eine Pause einlegen.



Lesen Sie auch: Was wir 2023 in Sachen Wachstum und Inflation zu erwarten haben