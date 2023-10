Filialschließungen Deutsche Bank und Postbank fahren eine riskante Deutschland-Strategie

De Sanctis will nämlich bis 2026 knapp die Hälfte der 550 Postbank-Filialen schließen. Zudem könnten auch weitere Deutsche-Bank-Zweigstellen dichtmachen. Stattdessen sollen die Kunden stärker die digitalen Angebote von Postbank und Deutscher Bank nutzen, in die investiert werden soll. In der britischen Wirtschaftszeitung „Financial Times“ spricht de Sanctis bereits davon, dass die Digital-Offerten seines Hauses „die besten im Markt“ werden sollen – an Ambitionen hat es der Deutschen Bank ja noch nie gemangelt.