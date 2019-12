Filialsterben Die Filiale hat eine Zukunft – doch Banken müssen umdenken

Die Ausdünnung der Filialnetze hat sich innerhalb der letzten Jahre deutlich beschleunigt. Während in den vergangenen zehn Jahren in der Bundesrepublik rund 12.000 Filialen geschlossen wurden, werden laut der Analyse bis 2025 weitere 10.000 verschwinden. „Die Zahlen klingen zunächst alarmierend, sie sind jedoch eine logische Konsequenz aus der zunehmenden Digitalisierung sowie des anhaltenden Kostendrucks“, erklärt René Fischer, Bankexperte und Partner bei Oliver Wyman. Auch wegen der langanhaltenden Niedrigzinsphase müssen Banken ihre Kostenstrukturen optimieren. Ein gängiges Mittel zur Einsparung sind Konsolidierungen, also die Zusammenlegung von Standorten, um deren Effizienz zu erhöhen. Typischerweise dünnen Banken dabei die Filialnetze aus. Denn besonders an kleinen Geschäftsstellen hängen hohe Kosten: Neben dem Betrieb der Geldautomaten fallen Personalkosten und Raummiete an. Zugleich kommen immer weniger Kunden für Serviceleistungen wie Überweisungen in die Filialen.