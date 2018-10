Finanz-Insider Commerzbank interessiert sich für die NordLB

Die NordLB hat 2017 wegen fauler Schiffskredite einen Rekordverlust von knapp zwei Milliarden Euro geschrieben und erwartet auch für dieses Jahr rote Zahlen. Die Träger wollen nur ein Minderheitsanteil an dem Geldhaus abgeben. Niedersachsen hält gut 59 Prozent an dem Institut und will auch künftig mehr als 50 Prozent an der NordLB besitzen. Die Sparkassen sind mit gut 26 Prozent und Sachsen-Anhalt mit fast sechs Prozent an der Landesbank beteiligt.