Finanz-Start-up: Solaris wehrt offenbar Bafin-Drohung zu Einlagenabbau ab

Aus dem Bafin-Brief geht dem Finanzdienst zufolge hervor, dass die Behörde schon seit langem Solaris dazu drängt, Mängel in der Geschäftsorganisation und insbesondere in der Geldwäscheprävention zu beheben. Die Personalausstattung im Meldewesen sei nicht angemessen. Zudem befinde sich Solaris nicht in der Lage, die Leverage Ratio täglich zu berechnen, hieß es. Sonderbeauftragte hätten fehlende Fortschritte bemängelt.