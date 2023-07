Finanzaufsicht: BaFin-Chef will verstärkt gegen Greenwashing vorgehen

Unter Greenwashing wird in der Finanzwelt eine irreführende Vermarktung klimaschädlicher Technologien als grün oder nachhaltig verstanden. Aufsichtsbehörden weltweit gehen verstärkt dagegen vor. In Deutschland haben Greenwashing-Vorwürfe gegenüber der Deutschen-Bank-Tochter DWS für Schlagzeilen gesorgt. Die DWS weist die Anschuldigungen zurück. ESG-Anlagen im Sinne von Umweltschutz, Sozialstandards und guter Unternehmensführung sind einer der Mega-Trends der Finanzbranche. Sowohl bei Großinvestoren als auch bei Privatanlegern gewinnen sie immer mehr an Bedeutung.