Finanzaufsicht: Bafin macht North Channel Bank dicht

Dänische und belgische Steuerbehörden fordern laut Bafin derzeit in diesem Zusammenhang 176 Millionen Euro an Schadenersatz von der Bank. Eine einvernehmliche Lösung zwischen den Behörden und dem Institut sei nicht erzielt worden. Die Bank sei nicht in der Lage, den Schadenersatz in dieser Höhe zu zahlen. Die Finanzaufsicht hält daher Maßnahmen zur Liquiditätssicherung und Risikobegrenzung für geboten.