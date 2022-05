Finanzaufsicht: Bafin sieht wegen Ukraine-Krieg erhöhte Gefahr von Cyberattacken

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) warnt vor Hackerangriffen auf die Finanzwirtschaft im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg. Die Bafin sehe aktuell eine verstärkte Gefahr von Cyberangriffen auch auf den deutschen Finanzsektor, teilten die Behörde am Dienstag in Bonn mit. In den letzten Tagen sei es zu wiederholten Angriffen auf IT-Infrastrukturen gekommen, insbesondere mittels DDoS. Dabei wird ein Netzwerk Anfragen geflutet, um es zu lähmen.