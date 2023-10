Finanzaufsicht: EZB fordert Banken auf, Engagement in Russland zu verringern

Die EZB-Bankenaufsicht macht weiter Druck auf Geldhäuser aus dem Euroraum, das Engagement in Russland einzudampfen. Seit Beginn des Ukraine-Krieges hätten Banken ihr Engagement in Russland um 47 Prozent verringert, sagte der oberste EZB-Bankenaufseher, Andrea Enria, in einem am Montag veröffentlichen Interview der „Financial Times“. „Wir üben weiterhin Druck auf die Banken aus, es zu verkleinern und auszusteigen“, sagte er. Die Aufsicht sehe allerdings auch, dass es rechtliche Hürden gebe.