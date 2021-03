Finanzielle Schieflage Grüne sehen Bafin-Versagen bei Greensill

Im Fall der in Turbulenzen geratenen Bremer Greensill Bank werden Vorwürfe gegen die Finanzaufsicht BaFin laut. „Gerade ist die Finanzaufsicht nach dem Wirecard-Skandal dabei, die Scherben zusammenzukehren, da kommt der nächste Skandal – und wieder macht die BaFin keine gute Figur“, sagte die Finanzpolitikerin der Grünen, Lisa Paus, am Freitag in Berlin. „Damit reiht sich der Fall der Greensill Bank nahtlos in lange Liste der Aufsichtsversagen der letzten Jahre ein.“ Die Schieflage bringt auch Kommunen unter erheblichen Druck. Sie fürchten den Ausfall des bei der Bank angelegten Geldes.