Finanzierung: Chinas Banken vergeben zu Jahresbeginn neue Kredite auf Rekordniveau

In China haben die Banken zu Jahresbeginn neue Kredite auf Rekordniveau ausgereicht und damit Impulse zur Konjunkturerholung gesetzt. Die Geldhäuser vergaben im Januar neue Darlehen in der Landeswährung im Gesamtvolumen von 4,92 Billionen Yuan (rund 634,5 Milliarden Euro), wie aus am Freitag vorgelegten Daten der chinesischen Notenbank hervorgeht.