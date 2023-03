Finanzierung: Deutsche Bank strafft Kohle-Richtlinien

Im Februar wandte sich eine Gruppe von Investoren an die Deutsche Bank, die insgesamt 1,5 Billionen Dollar verwalten. In einem Brief forderten sie das deutsche Kreditinstitut auf, die direkte Finanzierung von neuen Öl- und Gasfeldern in diesem Jahr einzustellen. Zuvor setzten die Vermögensverwalter Amundi und Nordea Asset Management wegen ihrer Kohle-Richtlinien die Bank unter Druck.