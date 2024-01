Finanzinstitute: Bankenbranche sucht rund 33.000 neue Mitarbeiter

Frankfurt als Sitz vieler Banken und Berlin als Zentrum der deutschen Fintech-Szene führten im vierten Quartal das Ranking bei den Städten mit den meisten ausgeschrieben Stellen erneut an. In Frankfurt gab es knapp 3.800 freie Jobs, in Berlin nahezu 2.600. Auf dem dritten Rang der Branche folgte München mit rund 2.100 Arbeitsplätzen.