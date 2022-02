Finanzkonzern Deutsche Börse Der Milliardenzukauf rettet den Börsen-Boss

Der Börsenchef hat am Donnerstag selbstredend erneut klargemacht, dass er fest an seine eigenen Ziele glaubt. Jedoch hat er diese im vergangenen Jahr vor allem erreicht, weil sein bislang größter Zukauf ISS erstmals in das Zahlenwerk einging. ISS ist ein US-amerikanischer Stimmrechtsberater und Lieferant von Finanzinformationen: Das Unternehmen, das Weimer für umgerechnet 1,5 Milliarden Euro erworben hatte, berät Großanleger wie Fondshäuser, wie diese bei Investorentreffen abstimmen sollen, etwa bei Aufsichtsratswahlen. Zudem bewerten die Amerikaner, wie nachhaltig Konzerne sind – ein absolutes Trendthema.