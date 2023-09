Finanzsektor: Derivateverbände gegen Verlagerung des Euro-Clearings in die EU

Mehrere Fonds- und Derivateverbände haben die Europäischen Union aufgefordert, ihre Pläne zur Verlagerung der Abrechnung und Abwicklung (Clearing) von Euro-Derivategeschäfte von London in die EU aufzugeben. Die Verbände legten am Donnerstag eine gemeinsame Erklärung vor, in der sie vor einer Zersplitterung des globalen Clearingmarkts warnen.