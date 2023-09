Finanzsektor Deutsche Banken hinken hinter Auslandskonkurrenz her

Auch ihren Marktanteil konnten Auslandsbanken und Spezialisten demnach von 30 Prozent im Jahr 2010 auf inzwischen 40 Prozent ausbauen – insbesondere in ertragsstarken Bereichen wie der Vermögensverwaltung oder bei Unternehmenskrediten.



„Die im internationalen Vergleich niedrigere Profitabilität deutscher Banken allein auf die Rahmenbedingungen im deutschen Markt zurückzuführen greift zu kurz”, sagte der Leiter der Banken-Beratung bei McKinsey in Deutschland und Österreich, Max Flötotto. Der hiesige Bankensektor müsse den durch die zuletzt guten Ergebnisse gewonnenen Spielraum nutzen, um in „die Zukunftsfähigkeit der Geschäftsmodelle sowie innovative Strategien zu investieren”.