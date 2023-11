Finanzsektor: Verdi ruft zu neuen Protesten gegen geplante Postbank-Filialschließungen auf

Die Gewerkschaft Verdi ruft Postbank-Beschäftigte wegen der vorgesehenen Filialschließungen zu neuen Protestaktionen in dieser Woche auf. Verdi registriere erhebliche Unruhe in der Belegschaft und völliges Unverständnis für die vom Mutterkonzern Deutsche Bank geplanten Filialschließungen, teilte die Gewerkschaft am Montag mit.