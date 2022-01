Fintech: Peter-Thiel-Investment Moss wird zum halben Einhorn

Das Berliner Jungunternehmen vertreibt Firmenkreditkarten, vorrangig an Start-ups und Digitalunternehmen, mittlerweile aber auch an Mittelständler. Parallel bietet Moss ein Kostenmanagement, mit dem sich Abrechnungen erfassen und freigeben lassen. Seit der Gründung vor zweieinhalb Jahren hat Moss nach eigenen Angaben 20.000 Kreditkarten ausgegeben. Seit der letzten Finanzierungsrunde im August habe sich die Kundenzahl vervierfacht, so das Unternehmen.