FinTechs werben um die Gunst der einst angefeindeten Großbanken

Die Reste des geplatzten Traums stehen verwaist in einem Büro des Hubs der Deutschen Börse in Frankfurt am Main: Ein paar leergefegte Schreibtische, davor einige Bürostühle. Vor den Fenstern des ausgeräumten Büros wachsen die Glastürme der Deutschen Bank und der Commerzbank in den Himmel. Gernot Overbeck könnte das als Hohn empfinden. Denn Großbanken wie diesen wollten er und sein Co-Gründer Thomas Becher mit ihrem Unternehmen „Fintura“ Konkurrenz machen.