Doch der Gründer sieht den Trend in der FinTech-Szene zur Zusammenarbeit durchaus skeptisch: „Für Start-ups mag das auf den ersten Blick verführerisch sein, allerdings können sie dabei in eine Konzernhierarchie und Abhängigkeit geraten, in der Entscheidungen länger dauern und das kleinere, innovativere Unternehmen letztlich zum bloßen Softwaredienstleister für Banken degradiert wird“, sagt Hankir.